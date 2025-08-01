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    Агент Самошникова рассказал о состоянии защитника «Локомотива»

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    Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника «Локомотива» Ильи Самошникова, высказался о нынешнем состоянии российского футболиста.

    Илья Самошников
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    Илья Самошников

    «Илья действительно сделал снимки, чтобы посмотреть улучшения голеностопа. Все хорошо во всех смыслах. Это нас радует. Илья восстановился, вышел наконец-таки на поле. Провел неплохой матч, я считаю. Ему доверили 45 минут, получил игровое время. Сейчас стоит задача быстрее набирать форму и получать удовольствие. Как сложится в дальнейшем, время покажет», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

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    За «Локомотив» Самошников выступает с лета 2023 года, перейдя из казанского «Рубина». В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 33 матча, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с железнодорожниками до 2027 года.

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