Агент Самошникова рассказал о состоянии защитника «Локомотива»

Агент, представляющий интересы защитника, высказался о нынешнем состоянии российского футболиста.

«Илья действительно сделал снимки, чтобы посмотреть улучшения голеностопа. Все хорошо во всех смыслах. Это нас радует. Илья восстановился, вышел наконец-таки на поле. Провел неплохой матч, я считаю. Ему доверили 45 минут, получил игровое время. Сейчас стоит задача быстрее набирать форму и получать удовольствие. Как сложится в дальнейшем, время покажет», — цитирует Бабыря «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

За «Локомотив» Самошников выступает с лета 2023 года, перейдя из казанского «Рубина». В прошлом сезоне защитник сыграл за команду 33 матча, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Контракт игрока с железнодорожниками до 2027 года.