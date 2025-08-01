«Ливерпуль» показал домашний и выездной комплекты формы на новый сезон

презентовал новые домашний и выездной комплекты формы на сезон-2025/26.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Домашняя и выездная форма «Ливерпуля» Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»

Английский клуб возобновил сотрудничество с немецким брендом Adidas после 13 лет перерыва. Контракт между клубом и немецким брендом подписан сроком на 10 лет.

Домашняя форма выполнена в классическом красном цвете, официально названном «Strawberry Red», с белыми тремя полосками adidas на рукавах. На груди расположен традиционный герб «Ливерпуля» — известный Liver Bird.

Выездная форма отличается светлым «Wonder White» (кремово-белым) цветом с черно-красными акцентами. Герб в этой версии оформлен в виде щита, который вдохновлён архитектурой главной трибуны стадиона «Энфилд» начала XX века.

Клуб впервые сыграет в новой домашней форме уже 4 августа в товарищеском матче с «Атлетиком» на «Энфилде». Выездной комплект дебютирует 10 августа в матче за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас».