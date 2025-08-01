The Athletic: «Ньюкасл» отклонил предложение «Ливерпуля» по трансферу Исака

отклонил крупное предложениепо трансферу— мерсисайдцы были готовы заплатить около 140 миллионов евро с бонусами за 25-летнего нападающего.

Как сообщает The Athletic, «Ньюкасл» настаивает на сохранении игрока и предлагал Исаку продлить контракт с опцией отступных на следующее лето, однако сам форвард отклонил эту идею и ясно дал понять клубу, что намерен покинуть команду.

В данный момент Исак отказался продлевать соглашение с «Ньюкаслом» и уже согласовал личные условия с «Ливерпулем»: контракт до 2030 года с зарплатой порядка 17 миллионов евро в год.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» продолжают переговоры, но «сороки» требуют за нападающего не менее 170 миллионов евро, что значительно выше предложенной суммы.