Де Пауль прокомментировал переход в «Интер Майами»

Полузащитниксообщил, какую роль в его трансфере из мадридского «Атлетико» в «Интер Майами» сыграл

«Лионель проявил великодушие, приняв активное участие в переговорах, я очень ждал. Он позвонил мне, когда все было закончено. Как только я прибыл в Майами, он приехал ко мне, чтобы узнать, как я себя чувствую и что мне нужно. У нас дружеские отношения, и это был невероятно приятный момент.

У нас с Лео всегда была мечта, желание играть вместе в одном клубе, проводить вместе каждый день. Каждый раз, когда мы встречались в сборной, мы прекрасно проводили время. Я хотел играть с лучшими из лучших каждый день. Мы всегда говорили об этой мечте», — сказал Де Поль в интервью ESPN.

31-летний Де Пауль стал чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины вместе с Месси. «Интер Майами» его арендовал до конца 2025 года у «Атлетико».