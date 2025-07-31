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    Азербайджан опередил Россию в таблице коэффициентов УЕФА

    Футбол Футбол России Сборная Азербайджана УЕФА
    Россия потеряла ещё одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь страну обошёл Азербайджан.

    УЕФА
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    УЕФА

    После матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов, прошедших 30 июля, в таблице произошли изменения. Победа «Карабаха» над «Шелбурном» в ответной игре принесла Азербайджану 0,250 балла, что позволило стране набрать 18,375 балла и выйти на 28-е место. Россия с 18,299 баллами опустилась на 29-ю строчку.

    При этом отставание России от Азербайджана возрастёт в сезоне-2025/26: из расчёта таблицы у России будет вычтен показатель сезона-2021/22 (5,300 балла), тогда как у Азербайджана исчезнут лишь 4,375 балла. Таким образом, даже без новых успехов на международной арене, азербайджанская сборная обеспечит себе дополнительное преимущество в 0,925 балла.

    Российские клубы отстранены от участия в еврокубках с февраля 2022 года.

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