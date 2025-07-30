«Мальме» одолел РФШ и пробился в полуфинал квалификации ЛЧ

одержал победу над(1:0) в ответном матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 25-й минуте, отличился Сеад Хакшабанович.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Мальмё — РФШ 1:0 Гол: 1:0 Сеад Хакшабанович (25') Мальмё: Робин Ольсен, Колин Рёслер, Понтус Янссон, Андрей Джурич, Бузанелло (Адриан Скугмар, 75'), Йенс Ларсен, Отто Росенгрен (Лассер Берг Йонсен, 46'), Хуго Болин (Эммануэль Эконг, 69'), Сеад Хакшабанович, Таха Абди Али (Arnor Sigurdsson, 69'), Оливер Берг (Kenan Busuladzic, 83') РФШ: Марко Марич, Робертс Савалниекс (Barthelemy Diedhiou, 74'), Дмитрий Зеленков, Стефан Панич (Strahinja Rakic, 74'), Янис Икаунекс (Петр Мареш, 46'), Давис Икауниекс, Tayrell Wouter (Дарко Лемайич, 61'), Mor Talla Gaye (Jeremie Porsan-Clemente, 87'), Ziga Lipuscek, Roberts Veips, Haruna Rasid Njie Предупреждение: Haruna Rasid Njie (90 + 4') Удаление: Янис Икаунекс (63')

По сумме 2-х встреч «Мальме» (1:0 и 4:1) пробился в 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов. РФШ завершил свое выступление на турнире.