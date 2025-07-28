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    Раков — о переходе в «Крылья Советов»: Пока все складывается удачно

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    Новобранец «Крыльев Советов» Вадим Раков пока доволен своей игрой в составе самарцев на старте сезона.

    Вадим Раков
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    Вадим Раков

    «Два тура забиваешь красивые голы, уже можно сказать, что ты лидер команды? Готов и дальше прогрессировать, за этим сюда и перешел, чтобы показать себя и то, на что я способен. Пока все для меня складывается удачно. Буду изо всех сил стараться продолжать в том же духе.

    Начали чемпионат с четырех очков, двигаемся хорошо. Команда классная, подбор игроков качественный, тренерский штаб тоже. За счет командных действий и характера будем пытаться добывать победу в каждом матче», — сказал Раков «Матч ТВ».

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