Пятибратов высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство

Российский тренервысказался о перспективахв этом сезоне РПЛ.

«Локомотиву в прошлом сезоне не хватило опыта, глубины состава. Я получаю удовольствие от игры Бакаева, но в "Зените" на этой позиции играет Луис Энрике, который, наверное, лучший в нашем чемпионате по дриблингу, по владению мячом, и эта разница — в каждой позиции.

По чуть‑чуть она дает потом окончательный результат. Просто у "Зенита" состав более квалифицированный. Да, Галактионов работает, команда обученная, но этого будет мало, если мы говорим про чемпионство. Чемпионство определяют нюансы, мини‑моменты. Да, состав и конкуренция усилились, но и чтобы быть золотыми, нужно еще усиливаться», — цитирует Пятибратова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Локомотив» на данный момент возглавляет турнирную таблицу РПЛ с шестью очками.