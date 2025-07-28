Экс-футболист «Зенита» Артур не захотел переходить в «Спартак»

Бразильский форвард, ранее выступавший за, отказался от перехода в московский. Об этом сообщает Globo

По данным источника, «Ботафого» отклонил предложение красно-белых, поскольку не намерен отпускать еще одного ключевого игрока после серии недавних продаж — клуб уже расстался с Грегоре, Жаиром и Игором Жезусом.

Кроме того, сам Артур не заинтересован в возвращении в Россию. Форвард, играющий под седьмым номером, сообщил руководству, что хочет остаться в Рио-де-Жанейро — у него маленький ребёнок, и семья чувствует себя комфортно в Бразилии.

Интерес «Спартака» к Артуру появился ещё в прошлом месяце, однако официальное предложение клуб направил только недавно. На данный момент «Ботафого» приостановил переговоры.