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    Экс-футболист «Зенита» Артур не захотел переходить в «Спартак»

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    Бразильский форвард Артур, ранее выступавший за «Зенит», отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Globo.

    Артур
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    Артур

    По данным источника, «Ботафого» отклонил предложение красно-белых, поскольку не намерен отпускать еще одного ключевого игрока после серии недавних продаж — клуб уже расстался с Грегоре, Жаиром и Игором Жезусом.

    Кроме того, сам Артур не заинтересован в возвращении в Россию. Форвард, играющий под седьмым номером, сообщил руководству, что хочет остаться в Рио-де-Жанейро — у него маленький ребёнок, и семья чувствует себя комфортно в Бразилии.

    Интерес «Спартака» к Артуру появился ещё в прошлом месяце, однако официальное предложение клуб направил только недавно. На данный момент «Ботафого» приостановил переговоры.

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