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    Шмид станет футболистом «Вест Хэма»

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    Один из лидеров бременского «Вердера» Романо Шмид может стать игроком лондонского «Вест Хэма».

    Романо Шмид
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    Романо Шмид

    Как информирует The Guardian, за 25-летнего хавбека сборной Австрии «музыканты» хотят получить 15 млн евро. Известно, что «молотобойцы» уже согласовали личный контракт со Шмидом и теперь ведут переговоры с «Вердером».

    Также на хавбека претендуют «Астон Вилла» и «Фулхэм», но «Вест Хэм» намного дальше конкурентов продвинулся в трансфере.

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    • В составе «Вердера» Шмид играет с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 35 матчей, забил в них 5 голов и сделал 6 ассистов. На Transfermarkt игрок оценивается в 17 млн евро.

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