Шмид станет футболистом «Вест Хэма»

Один из лидеров бременского «Вердера»может стать игроком лондонского

Как информирует The Guardian, за 25-летнего хавбека сборной Австрии «музыканты» хотят получить 15 млн евро. Известно, что «молотобойцы» уже согласовали личный контракт со Шмидом и теперь ведут переговоры с «Вердером».

Также на хавбека претендуют «Астон Вилла» и «Фулхэм», но «Вест Хэм» намного дальше конкурентов продвинулся в трансфере.

В составе «Вердера» Шмид играет с 2019 года. В прошлом сезоне он сыграл за команду 35 матчей, забил в них 5 голов и сделал 6 ассистов. На Transfermarkt игрок оценивается в 17 млн евро.