В «Локомотиве» рассказали о будущем Пиняева

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
«Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия», — цитирует Филатова «СЭ».
Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне 2024/25 форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.
Во втором туре нового сезона РПЛ «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.