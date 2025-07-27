В «Локомотиве» рассказали о будущем Пиняева

Член совета директоров московскогорассказал, почему нападающийрешил не переходить в

«Он здесь вырос. Уже, можно сказать, коренной парень. Если и уходить, то зарубеж или в команду, которая предложит сумасшедшие материальные условия. Я считаю, что и у нас здесь у него неплохие условия», — цитирует Филатова «СЭ».

Сергей Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне 2024/25 форвард провел 38 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал восемь результативных передач.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Во втором туре нового сезона РПЛ «Локомотив» обыграл «Краснодар» со счетом 2:1.