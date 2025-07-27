«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы на матч РПЛ

и махачкалинскоеобъявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской премьер-лиги.

«Оренбург»: Богдан Овсянников (вратарь), Данила Ведерников, Алексей Татаев, Георгий Зотов, Артем Касимов, Анри Чичинадзе, Владислав Камилов, Ираклий Квеквескири, Эмирджан Гюрлюк, Максим Савельев, Хорди Томпсон.

«Динамо» Махачкала: Тимур Магомедов (вратарь), Идар Шумахов, Джемал Табидзе, Валентин Пальцев, Муталип Алибеков, Хуссем Эддин Мрезиг, Кирилл Зинович, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Гамид Агаларов, Сердер Сердеров.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.