Шпилевский: Обещаю, что «Пари НН» не будет никого бояться на поле

Новый главный тренер «Пари НН»рассказал, к чему будет стремится его команда и пообещал, что его подопечные постараются играть в смелый футбол с любым соперником.

«Мы стремимся всегда учиться у лучших и конкурировать с лучшими, поэтому посмотрим, какой результат будет у "Пари НН", это покажет время. Делать какие-то прогнозы будет неправильно и высокомерно, но могу обещать, что команда не будет ничего бояться на поле, будет играть с большой страстью», — цитируют Шпилевского «Известия».

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Прежним клубом 37-летнего Шпилевского был кипрский «Арис», который он привел к золотым медалям в сезоне-2022/2023.

В первом туре этого сезона «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).