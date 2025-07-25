Шпилевский: Обещаю, что «Пари НН» не будет никого бояться на поле

Алексей Шпилевский Фото: globallookpress.com
«Мы стремимся всегда учиться у лучших и конкурировать с лучшими, поэтому посмотрим, какой результат будет у "Пари НН", это покажет время. Делать какие-то прогнозы будет неправильно и высокомерно, но могу обещать, что команда не будет ничего бояться на поле, будет играть с большой страстью», — цитируют Шпилевского «Известия».
Прежним клубом 37-летнего Шпилевского был кипрский «Арис», который он привел к золотым медалям в сезоне-2022/2023.
В первом туре этого сезона «Пари НН» потерпел разгромное поражение от «Краснодара» (0:3).