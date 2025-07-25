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    Сааведра: Хорошо познакомился с Россией, играя в Первой лиге за «Сочи»

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    Один из лидеров «Сочи» Игнасио Сааведра рассказал, что благодаря игре в Первой лиге в прошлом сезоне теперь неплохо знаком с Россией и ее уровнем футбола.

    Игнасио Сааведра
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    Игнасио Сааведра

    «Я был очень рад, что снова удалось выступить в Премьер‑лиге. Считаю, что в матче с "Локомотивом" мы контролировали ход встречи. В РПЛ совсем другой уровень, нежели в Первой лиге, нам нужно играть чуть собраннее на протяжении всего матча.

    Как вам Первая лига? Это очень сложный чемпионат, где у нас было очень много разъездов, переездов. Благодаря этому я очень хорошо познал Россию. Думаю, что этот чемпионат можно сравнить с Первой лигой Чили. Если говорить о вашей Первой лиге, то там очень много игроков высокого уровня, которые делают это первенство конкурентноспособным», — сказал Сааведра «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    За «Сочи» 26-летний чилиец выступает с января 2024 года. В первом туре «Сочи» проиграл «Локомотиву» (0:3). Следующий матч команда проведет 26 июля дома с «Акроном».

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