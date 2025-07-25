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    Маунт: Хочу вернуться с «МЮ» в еврокубки

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт заявил о желании помочь своему клубу вернуться в еврокубки на следующий сезон.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    «Безусловно, мы хотим вернуться в еврокубки. Это очень-очень важно для клуба. Мы на этом сфокусированы. Мы понимаем, насколько сложно сейчас играть в АПЛ. Многие команды инвестируют в развитие и играют в очень хороший футбол.

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    • С первого дня предсезонной подготовки мы уделяем большое внимание стандартам и деталям тренировок как на поле, так и за его пределами, концентрируем внимание на команде и том, что нам нужно делать, чтобы стать лучше и добиться лучших результатов.

    Рубен Аморим очень внимателен к деталям, к небольшим улучшениям на поле и за его пределами. Мы не проводили тщательного анализа прошлого сезона. Мы рассмотрели несколько компонентов, которые можно улучшить, но сейчас наступил новый сезон.

    Для нас это новый сезон, и мы словно начинаем все с чистого листа. Вступаем в этот сезон с другим настроем и чувством. Мы готовы к работе», — сказал Маунт ESPN.

    В минувшем сезоне «МЮ» финишировал лишь на 15-м месте в АПЛ.

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