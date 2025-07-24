Точилин поделился ожиданиями от матча РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом»

Бывший футболист московскоговысказался о предстоящем матче 2-го тура РПЛ между

«Какой исход встречи ожидаю? И "Краснодар", и "Локомотив" начали сезон с уверенной победы, забили по три мяча. Понятно, что "быки" как чемпионы прошлого сезона будут фаворитами встречи, но в первом туре оба клуба показали достаточно содержательный футбол. А победит тот, кто меньше совершит ошибок и лучше использует огрехи соперника.

Как оценю усиление "быков" в виде Гаэтана Перрена? Перрена мы вряд ли увидим в этом туре, потому что он только присоединился к команде. Южане делают точечные усиления. Акцент делается на тот костяк, который добился чемпионства. В этом плане "быки" более стабильны. В перспективе, когда точеные усиления интегрируются в состав, команда станет покачественнее.

"Локомотив" сохранил Пиняева, насколько это важно для "железнодорожников"? Команда молодая, и уход каждого ключевого футболиста сказывается. Пиняев уже является лидером клуба, несмотря на молодой возраст. Для "железнодорожников" это был основополагающий момент, потому что быстро кем-то заменить Сергея было бы проблематично», — цитирует Точилина издание «Евро-Футбол. Ру».

Матч 2-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Локомотивом» состоится 26-го июля в 19:00 по мск.