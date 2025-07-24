Сборная Сенегала может провести товарищеский матч с Россией

Президент Федерации футбола Сенегалаотметил, что в ноябре 2025 года или в марте 2026 года возможен товарищеский матч с национальной сборной России.

«Товарищеский матч со сборной России возможен. В сентябре и октябре этого года у сборной Сенегала игры отбора к ЧМ, но в ноябре есть окно для этого матча, мы можем сыграть. Также наша команда будет доступна для товарищеских матчей в марте следующего года. Российская сторона может отправить нам предложение, и мы обязательно его рассмотрим», — сказал Сенгор Sport24.

Сборная России отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года. Национальную команду возглавляет Валерий Карпин, который также тренирует московское «Динамо» .