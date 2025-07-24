Семак: И «Рубин» не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилас

Главный тренерподелился ожиданиями от матча с

«Мне кажется, и "Рубин" не сильно изменился, и у нас команда не сильно изменилась. Прекрасно понимаем и знаем лучшие качества друг друга. Уже исходя из состояния, из самой игры, будет видно, кто насколько готов и кто окажется лучше в данном конкретном матче.

Все ли здоровы, все ли готовы играть с "Рубином"? Есть ещё несколько дней, у нас есть определённые проблемы у некоторых игроков. Насколько они серьёзные, покажет время. Надеемся, что все будут готовы к игре. Насколько? Мы посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Матч состоится 27 июля в Казани. Начало — в 20:00 мск.