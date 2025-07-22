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    Источник: Томас Мюллер перейдет в один из клубов MLS

    Футбол Футбол Германии Бавария MLS Трансферы
    Полузащитник сборной Германии Томас Мюллер продолжит карьеру в MLS.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    По данным Sky Sport, немецкий полузащитник может перейти в один из двух клубов американской лиги, одним из которых является «Лос-Анджелес» — партнер «Баварии».

    Мюллер покинул «Баварию» как свободный агент по окончании прошедшего сезона. Система мюнхенского клуба стала для него родной с 2000 года, а в основной команде он дебютировал в 2007-м.

    За время карьеры в «Баварии» Томас выиграл 13 титулов чемпиона Германии, 6 Кубков Германии, 8 Суперкубков страны, а также по два раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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