Источник: Томас Мюллер перейдет в один из клубов MLS

Полузащитник сборной Германиипродолжит карьеру в MLS.

По данным Sky Sport, немецкий полузащитник может перейти в один из двух клубов американской лиги, одним из которых является «Лос-Анджелес» — партнер «Баварии».

Мюллер покинул «Баварию» как свободный агент по окончании прошедшего сезона. Система мюнхенского клуба стала для него родной с 2000 года, а в основной команде он дебютировал в 2007-м.

За время карьеры в «Баварии» Томас выиграл 13 титулов чемпиона Германии, 6 Кубков Германии, 8 Суперкубков страны, а также по два раза становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.