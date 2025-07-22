Источник: «Ливерпулю» интересен нападающий «Лиона» Фофана

проявляет интерес к 20-летнему нападающемуи рассматривает его в качестве потенциального усиления атаки после продажи

Журналист Саша Тавольери сообщает, что переход «Ливерпуля» к активным действиям по трансферу бельгийца ожидается сразу после завершения сделки с Кьезой. Скауты «Ливерпуля» высоко оценивают технические и тактические качества Фофана.

Интерес к футболисту проявляют также «Бавария» — рассматривающая его как альтернативу Луису Диасу, а также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2024/25 Малик Фофана провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.