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    Источник: «Ливерпулю» интересен нападающий «Лиона» Фофана

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    «Ливерпуль» проявляет интерес к 20-летнему нападающему «Лиона» Малику Фофана и рассматривает его в качестве потенциального усиления атаки после продажи Федерико Кьезы.

    Малик Фофана
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    Малик Фофана

    Журналист Саша Тавольери сообщает, что переход «Ливерпуля» к активным действиям по трансферу бельгийца ожидается сразу после завершения сделки с Кьезой. Скауты «Ливерпуля» высоко оценивают технические и тактические качества Фофана.

    Интерес к футболисту проявляют также «Бавария» — рассматривающая его как альтернативу Луису Диасу, а также «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    В сезоне-2024/25 Малик Фофана провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач.

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