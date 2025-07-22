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    Дуглас Сантос: В Санкт-Петербурге чувствую себя максимально комфортно

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    Капитан «Зенита» Дуглас Сантос признался в своей любви к Санкт-Петербургу.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт‑Петербурге, но повторю, что этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в "Зените", и после стольких лет воспринимаю все, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное.

    Я счастлив, что могу назвать этот город своим домом, но родился и вырос в Бразилии, и скучаю по своему дому и родным. Это естественное чувство, — сказал Дуглас Сантос пресс-службе клуба.

    В октябре 2024 года Дуглас Сантос получил гражданство РФ и теперь не считается легионером в РПЛ. За "Зенит" он выступает с 2019 года и стал с командой пятикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

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