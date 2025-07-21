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    L'Eqipue: Зидан может перейти в «Париж»

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    Вратарь «Гранады» Люка Зидан может перейти в «Париж», об этом сообщает L'Eqipue.

    Люка Зидан
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    Люка Зидан

    Футболист является воспитанником мадридского «Реала», за который сын Зинедина Зидана провел два матча на взрослом уровне. Помимо этого, игрок защищал цвета различных испанских клубов, таких как «Расинг», «Райо Вальекано» и «Эйбар».

    В активе игрока также есть матчи за юношескую и молодёжную сборную Франции, но во взрослую национальную команду он не вызывался.

    Срок действия контракта Зидана с «Гранадой» рассчитан до лета 2027 года.

    «Париж» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Лиги 2 и заработал выход в высший дивизион французского первенства.

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