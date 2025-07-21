L'Eqipue: Зидан может перейти в «Париж»

Люка Зидан Фото: globallookpress.com
Футболист является воспитанником мадридского «Реала», за который сын Зинедина Зидана провел два матча на взрослом уровне. Помимо этого, игрок защищал цвета различных испанских клубов, таких как «Расинг», «Райо Вальекано» и «Эйбар».
В активе игрока также есть матчи за юношескую и молодёжную сборную Франции, но во взрослую национальную команду он не вызывался.
Срок действия контракта Зидана с «Гранадой» рассчитан до лета 2027 года.
«Париж» по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице Лиги 2 и заработал выход в высший дивизион французского первенства.