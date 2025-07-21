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    • Переход Карраскаля во «Фламенго» затягивается, «Динамо» изменило условия сделки
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    Переход Карраскаля во «Фламенго» затягивается, «Динамо» изменило условия сделки

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    Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль пока не прибыл в расположение «Фламенго», несмотря на то, что его перелёт в Рио-де-Жанейро был запланирован на прошедшее воскресенье.

    Хорхе Карраскаль
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    Хорхе Карраскаль

    Как сообщает издание Coluna do Fla, российский клуб в последний момент изменил условия сделки, что замедлило процесс трансфера.

    Переговоры между сторонами продолжаются. По информации источников, бразильский клуб планирует выплатить за 26-летнего колумбийца €12 млн в два этапа. Контракт с «Фламенго» рассчитан на четыре года.

    Карраскаль пополнил состав «Динамо» летом 2023 года, перейдя из московского ЦСКА. В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. Его текущее соглашение с «Динамо» действительно до лета 2027 года.

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