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    «Юнион» — «Брюгге»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Юнион Брюгге
    20 июля в Бельгии состоится матч за Суперкубок. Участие в нем примут «Юнион» и «Брюгге». Начало в 19:30 мск.

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    «Юнион» выступит в поединке на правах чемпиона страны. В конце сезона клуб выиграл 4 поединка подряд и набрал 56 очков, опередив «Брюгге» на 3 пункта. «Брюгге» подсластил сезон трофеем Кубка Бельгии. В финале «горожане» одолели «Андерлехт».

    Последние 5 поединков: команды трижды сыграли вничью, две победы в активе «Юниона». Последний раз «Брюгге» обыгрывал соперника в апреле 2024 года.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 2.53 и 3.00 — «Юнион» является фаворитом букмекеров. Ставки на победителя финала принимаются за 1.80 и 2.05.

    • Эксперты LiveSport.Ru назвали своего фаворита. Об этом можно прочитать в их прогнозе.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Юнион» — «Брюгге» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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