Воробьев: В конце вперед побежали свеженькими, а соперник подустал

Футболиствысказался о матче против(3:0).

«Соперник показал достойную игру, хорошо контролировали мяч. Нам было тяжело, мы сыграли дисциплинированно и в концовке использовали свои шансы. В конце вперед побежали свеженькими, а соперник подустал. Создали три моменты и забили три гола.

Когда есть хорошая и сильная конкуренция, то мы весте будем расти. Главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Воробьева «Матч ТВ».

Прошлый сезон «Локомотив» завершил на 6-м месте таблицы, а «Сочи» вернулся в высший дивизион по итогам стыковых матчей против «Пари Нижний Новгород» (4:3).