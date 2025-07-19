The Athletic: «Барселона» согласовала аренду Маркуса Рaшфорда

находится на финальной стадии переговоров спо аренде 27-летнего нападающегос опцией выкупа.

Как сообщает The Athletic, стороны уже согласовали основные условия, а руководство каталонского клуба через посредников сделало официальное предложение, которое поддержал главный тренер Ханси Флик после личного разговора с футболистом.

По информации СМИ, Рaшфорд готов значительно уменьшить свой заработок ради перехода и отклонил другие варианты — игрок давно выражал заинтересованность в выступлениях за «Барселону».

В прошлом сезоне в составе «Астон Виллы», куда Рaшфорд уходил в аренду на полгода, форвард провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач