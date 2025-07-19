Галактионов: Один футболист может дополнять другого, они могут подталкивать друг друга вперед

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы ожидали тяжелого матча. Понимали, что соперник обладает хорошим мастерством. Здесь надо обладать терпением. Ребята — молодцы. Важно отметить, что замены добавили нам скорости.

Конкуренция? Это важный посыл. Один футболист может дополнять другого, они могут подталкивать друг друга вперед.

Бакаев? В такую игру непросто входить, ему нужно было втянуться первое время. Он молодец, хорошо вышел.

Мы не живем прошлым и не хотим возвращаться туда. Мы знаем, что он может играть еще сильнее», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Прошлый сезон «Локомотив» завершил на 6-м месте таблицы, а «Сочи» вернулся в высший дивизион по итогам стыковых матчей против «Пари Нижний Новгород» (4:3).