Ди Мария: Месси коснулась волшебная палочка

Аргентинецотметил, в чем разница между

Ди Мария выступал с Месси в «ПСЖ» и национальной сборной, а с Роналду играл в мадридском «Реале».

«Криштиану — игрок поколения, а вот Месси коснулась волшебная палочка. У Месси восемь "Золотых мячей", а у другого пять — это огромная разница. Кроме того, быть чемпионом мира — это тоже огромная разница. Мы видим это в матчах, каждую минуту.

Один старается сделать все, чтобы выделиться, а другой, кажется, просто наслаждается своей игрой», — приводит слова Ди Марии beInSports.