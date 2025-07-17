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    Технический директор «Твенте»: «Спартак» готов купить Влапа, но мы хотим его сохранить

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    Технический директор «Твенте» Ян Штройер отметил, что переход хавбека «Твенте» Михела Влапа в московский «Спартак», скорее всего, не состоится.

    Михел Влап
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    Михел Влап

    До этого СМИ писали, что красно‑белые предложили «Твенте» за 28‑летнего футболиста 3,5 млн евро.

    «Они хотели немного больше времени, так что подождем и посмотрим. Ему не обязательно уходить, так что, с нашей точки зрения, проблем нет. "Спартак" сказал, сколько готов заплатить, мы сделали встречное предложение, но с тех пор ничего не слышали.

    Мы действительно хотим его сохранить. Он очень хочет уйти, и я это понимаю, но когда теряешь хорошего игрока, нужно найти другого хорошего игрока взамен. Так что хорошо, если он останется. Сначала я думал, что уход Влапа возможен, но теперь у меня есть сомнения», — приводит слова Штройера RTV Oost.

    В прошлом сезоне Влап сыграл за «Твенте» 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 ассистов.

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