Технический директор «Твенте»: «Спартак» готов купить Влапа, но мы хотим его сохранить

Технический директор «Твенте»отметил, что переход хавбека «Твенте»в московский «Спартак», скорее всего, не состоится.

До этого СМИ писали, что красно‑белые предложили «Твенте» за 28‑летнего футболиста 3,5 млн евро.

«Они хотели немного больше времени, так что подождем и посмотрим. Ему не обязательно уходить, так что, с нашей точки зрения, проблем нет. "Спартак" сказал, сколько готов заплатить, мы сделали встречное предложение, но с тех пор ничего не слышали.

Мы действительно хотим его сохранить. Он очень хочет уйти, и я это понимаю, но когда теряешь хорошего игрока, нужно найти другого хорошего игрока взамен. Так что хорошо, если он останется. Сначала я думал, что уход Влапа возможен, но теперь у меня есть сомнения», — приводит слова Штройера RTV Oost.

В прошлом сезоне Влап сыграл за «Твенте» 50 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 ассистов.