Модрич: В Серии А высокий уровень конкуренции

Полузащитникподелился ожиданиями от игры в Серии А.

«Я смотрел много итальянского футбола, особенно в прошлом году. Это лига с высоким уровнем конкуренции, она снова становится лучше, помимо прочего, во многом благодаря тому, что здесь играет много футболистов из Хорватии, мне нравится следить за своими партнёрами по национальной команде. Здесь много замечательных команд, качественных игроков, это сильная лига с уклоном в тактику», — заявил Модрич в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, что Модрич подписал годичный контракт с «Миланом».