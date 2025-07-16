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    Модрич: В Серии А высокий уровень конкуренции

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    Полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился ожиданиями от игры в Серии А.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Я смотрел много итальянского футбола, особенно в прошлом году. Это лига с высоким уровнем конкуренции, она снова становится лучше, помимо прочего, во многом благодаря тому, что здесь играет много футболистов из Хорватии, мне нравится следить за своими партнёрами по национальной команде. Здесь много замечательных команд, качественных игроков, это сильная лига с уклоном в тактику», — заявил Модрич в комментарии клубной пресс-службе.

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    • Напомним, что Модрич подписал годичный контракт с «Миланом».

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