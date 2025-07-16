«Матч ТВ» будет показывать чемпионат Бразилии

Телеканалприобрел права на показ чемпионата Бразилии по футболу.

По информации пресс-службы канала, соглашение будет действовать до конца 2027-го года.

Сообщается, что начнется показ матчей 19–20 июля. в 23:30 смотрите игру «Васко да Гама» — «Гремио», а в 03:00 матч «Сан-Пауло» — «Коринтианс».

«Мы уже несколько лет показываем бразильскую Серию А и знаем интерес аудитории к искреннему и зажигательному латиноамериканскому футболу. Поэтому пришло время подписать длительное соглашение: ближайшие два с половиной года бразильский футбол будет на наших каналах», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.