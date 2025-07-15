Раньери объяснил, почему не возглавил сборную Италии

Знаменитый итальянский тренеррассказал, почему отказался возглавить национальную сборную после ухода

«Я думаю, что любому человеку обидно говорить "нет" национальной команде своей страны, но я не могу работать на двух работах. У меня уже был контракт с "Ромой", и, к сожалению, я не смог принять предложение Итальянской федерации футбола.

На этой позиции нужен человек, который имеет свободу принимать решения и ставить в состав кого хочет. Со мной там было бы слишком много проблем. Если бы футболист играл 90 минут, а на следующих выходных ему пришлось бы играть с "Ромой"… Это было бы слишком», — приводит слова Раньери Football Italia.

Новым главным тренером сборной Италии в итоге стал Дженнаро Гаттузо.