Мастантуоно: Хочу сначала закрепиться в составе «Реала»

Аргентинский полузащитник «Реала»рассказал о своих ближайших целях в составе «сливочных».

«Слышал, что Эстевао (новичок "Челси") говорил о "Золотом мяче". Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Как я уже говорил, собираюсь адаптироваться к "Реалу", начать играть и побеждать, а это главное в таком клубе.

Хочу многого добиться с "Реалом". Если вы спросите меня, то моя цель — завоевать как можно больше титулов: бороться за Лигу чемпионов, выиграть Ла Лигу… вот о чём я и думаю. Конечно, прежде всего — адаптироваться и быть там. Честно говоря, не думаю о "Золотом мяче", — цитирует Мастантуоно AS.

Мадридский "Реал" приобрел 17-летнего Мастантуоно за € 63,2 млн (рекорд для аргентинского футбола). Официально он станет игроком мадридцев 14 августа, когда ему исполнится 18 лет. Всего за "Ривер Плейт" он провел 64 матча, забил 10 мячей и сделал 7 ассистов.