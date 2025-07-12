Месси сыграет прощальный матч за «Барселону» на обновленном «Камп Ноу»

проведёт прощальный матч в составе «Барселоны» после завершения реконструкции стадиона «Камп Ноу», сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, каталонский клуб уже получил предварительное согласие 38-летнего аргентинца на участие в этом мероприятии. Игра состоится, когда арена снова сможет вмещать полные трибуны.

Месси является легендой «Барселоны» — он выступал за клуб с 2003 по 2021 год. За это время нападающий стал 10-кратным чемпионом Испании, 7 раз выигрывал Кубок страны и 8 раз — Суперкубок. Также в его активе 4 победы в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.