Кудус: Знаю, насколько велик «Тоттенхэм»

Новичокобъяснил, почему он перешел в стан «шпор». Футболист в новом сезоне хочет принести команде как можно больше очков.

«Одна из самых важных причин, по которой я пришёл сюда, — это проект и то, как тренер видит его, а также возможность развиваться под его руководством. Зная историю его карьеры, я увидел, сколько талантов он развил, которые стали великими игроками. Это ещё один важный признак того, почему я тоже хотел работать под его началом.

Я очень ориентирован на команду, поэтому мои личные цели заключаются в том, чтобы помочь команде набрать как можно больше очков, подняться как можно выше в Премьер-лиге, выступить по-настоящему хорошо и пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Знаю, насколько велик этот клуб, его историю, и я всегда хотел играть на самом высоком уровне и в Лиге чемпионов, так что для меня это важный момент.

Думаю, что Лига чемпионов — один из самых важных этапов в футболе. Я сыграл пару матчей за "Аякс", так что у меня есть кое-что из истории, и я знаю, что это футбол высшего уровня, который требует высокого качества и сосредоточенности на протяжении всей игры, поэтому просто надеюсь использовать свои индивидуальные способности, чтобы помочь команде пройти как можно дальше», — приводит слова Кудуса официальный сайт «Тоттенхэма».

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Кудус будет выступать за «Тоттенхэм» под 20-м номером.

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Вест Хэм» 32 матча в рамках АПЛ, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.