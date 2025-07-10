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    Колыванов: Всем интересно посмотреть на обновлённый ЦСКА и нового чемпиона в лице «Краснодара»

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Экс-футболист «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящем матча Суперкубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «В Суперкубке России интересно посмотреть, в каком состоянии футболисты. У ЦСКА будут новые звенья, ведь из команды ушёл Пьянич. Изначально хотели, чтобы он был лицом команды, но он помогал в свои 34 года, как мог. Армейцы укомплектованы так же, как и "Краснодар".

    Кто будет в лучшем физическом состоянии, тот и выиграет. Но в первых матчах все играют осторожно — нужно привыкнуть к ритму. Всем интересно посмотреть на обновлённый ЦСКА и нового чемпиона в лице Краснодара», — сказал Колыванов Чемпионату.

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    • Матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12-го июля в 18:00 мск.

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