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    Морган Гиббс-Уайт близок к переходу в «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» сделал официальное предложение по трансферу 25-летнего атакующего полузащитника «Ноттингем Форест» Моргана Гиббс-Уайта.

    Морган Гиббс-Уайт близок к переходу в «Тоттенхэм»
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    По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб ведёт переговоры с «Ноттингемом» и надеется приобрести игрока примерно за 70 миллионов евро.

    Сам Гиббс-Уайт уже согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом» и дал согласие на переход — теперь всё зависит от договорённости между клубами.

    Гиббс-Уайт перешёл в «Ноттингем Форест» в 2022 году, с тех пор провёл за команду 118 матчей, забил 18 голов и отдал 28 результативных передач.

    В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился 7 голами и 10 ассистами. Его контракт с «Ноттингемом» действует до 2027 года.

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