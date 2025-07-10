Морган Гиббс-Уайт близок к переходу в «Тоттенхэм»

сделал официальное предложение по трансферу 25-летнего атакующего полузащитникаМоргана Гиббс-Уайта.

По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб ведёт переговоры с «Ноттингемом» и надеется приобрести игрока примерно за 70 миллионов евро.

Сам Гиббс-Уайт уже согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом» и дал согласие на переход — теперь всё зависит от договорённости между клубами.

Гиббс-Уайт перешёл в «Ноттингем Форест» в 2022 году, с тех пор провёл за команду 118 матчей, забил 18 голов и отдал 28 результативных передач.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился 7 голами и 10 ассистами. Его контракт с «Ноттингемом» действует до 2027 года.