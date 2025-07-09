Луис Энрике: Сложно говорить, какой «Реал» при Хаби Алонсо

Главный тренер «ПСЖ»выразил мнение, что сейчас сложно анализировать игру «Реала» при, поскольку специалист только недавно возглавил «сливочных».

«Прежде всего, очень сложно анализировать эту команду. Прямо сейчас Алонсо только начинает свою работу в "Реале". Поэтому сложно анализировать и говорить, какой "Реал" при Хаби. Мы знаем, что игроки мадридской команды очень сильны индивидуально, но это только его первый опыт в качестве тренера "Реала".

Но я думаю, что у него есть все, что нужно, чтобы быть на вершине своей игры в этом клубе. Мы находимся в двух совершенно разных ситуациях. Я работаю в "ПСЖ" два года, а он тренер, который только что прибыл в Мадрид», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

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Матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» начнется 9 июля в 22:00 мск.