Луис Энрике: Сложно говорить, какой «Реал» при Хаби Алонсо

Луис Энрике Фото: globallookpress.com
«Прежде всего, очень сложно анализировать эту команду. Прямо сейчас Алонсо только начинает свою работу в "Реале". Поэтому сложно анализировать и говорить, какой "Реал" при Хаби. Мы знаем, что игроки мадридской команды очень сильны индивидуально, но это только его первый опыт в качестве тренера "Реала".
Но я думаю, что у него есть все, что нужно, чтобы быть на вершине своей игры в этом клубе. Мы находимся в двух совершенно разных ситуациях. Я работаю в "ПСЖ" два года, а он тренер, который только что прибыл в Мадрид», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.
Матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» начнется 9 июля в 22:00 мск.