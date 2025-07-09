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    Луис Энрике: Сложно говорить, какой «Реал» при Хаби Алонсо

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выразил мнение, что сейчас сложно анализировать игру «Реала» при Хаби Алонсо, поскольку специалист только недавно возглавил «сливочных».

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Прежде всего, очень сложно анализировать эту команду. Прямо сейчас Алонсо только начинает свою работу в "Реале". Поэтому сложно анализировать и говорить, какой "Реал" при Хаби. Мы знаем, что игроки мадридской команды очень сильны индивидуально, но это только его первый опыт в качестве тренера "Реала".

    Но я думаю, что у него есть все, что нужно, чтобы быть на вершине своей игры в этом клубе. Мы находимся в двух совершенно разных ситуациях. Я работаю в "ПСЖ" два года, а он тренер, который только что прибыл в Мадрид», — цитирует пресс-служба клуба Энрике.

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    Матч 1/2 финала Клубного чемпионата мира «ПСЖ» — «Реал» начнется 9 июля в 22:00 мск.

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