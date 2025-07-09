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    Килиан Мбаппе«ПСЖ» — «Реал Мадрид». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лудогорец» обыграл минское «Динамо» в квалификации ЛЧ

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    Завершились 2 первых матча 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    В одной из встреч «Лудогорец» одолел минское «Динамо» со счетом 1:0.

    Единственный гол у хозяев забил Филип Калоч на 87-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Лудогорец — Динамо Минск 1:0
    Гол: 1:0 Филип Калоч (87') Предупреждения: Вадим Пигас (18'), Иван Бахар (32'), Бернард Текпетей (45 + 2'), Maksim Myakish (70'), Moustapha Djimet (76')

    Ответный матч между этими командами состоится 16-го июля в 21:45 по мск.

    В параллельной встрече «Стяуа» обыграла «Интер Клуб Эскальдес» со счетом 3:1.

    В составе румынской команды голы записали на свой счет Давид Микулеску на 37-й минуте, Дариус Олару на 45+3-й минуте с пенальти и Мариус Штефэнеску на 53-й минуте.

    Один гол у «Интер Клуб Эскальдеса» забил Рафинья на 65-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Стяуа — Интер Клуб 3:1
    Голы: 1:0 Давид Микулеску (37'), 2:0 Дариус Олару (пенальти) (45 + 3'), 3:0 Мариус Штефэнеску (53'), 3:1 Рафинья (65') Предупреждения: Dennis Politic (30'), Хавьер Диас (45 + 2'), Мариус Штефэнеску (78'), Andrei Gheorghita (80')

    Ответный матч между этими командами состоится 15-го июля в 21:30 мск.

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