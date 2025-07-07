Хакими: Сейчас Мбаппе на 100 процентов готов к игре

Защитник «ПСЖ»отметил, что он будет рад встретиться с бывшим одноклубникомна КЧМ-2025.

Сейчас Мбаппе играет за «Реал». Парижане сыграют со «сливочными» в полуфинале турнира в среду, 9 июля.

«Я позвонил ему в начале турнира, мы пообщались по-дружески. Он говорил, что немного приболел, но сейчас он на 100% готов к игре. Я не думал о том, сыграю ли против Килиана, но всегда желаю ему всего наилучшего.

Как я уже говорил, он мой хороший друг, и будет здорово встретиться с ним в полуфинале, но я буду защищать цвета своей команды, а это самое важное», — приводит слова Хакими ESPN.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2018 по 2024 год.