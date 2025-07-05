19:00ПСЖ — БаварияОнлайн
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    Харри КейнПСЖ — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:14
    • ПСЖ — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/4 финала Клубного чемпионата мира
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    ПСЖ — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Футбол Франции ПСЖ
    ПСЖ и «Бавария» сойдутся в поединке четвертьфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоится 5 июля в 19:00 по мск.

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    Сегодня один из фаворитов клубного мундиаля будет вынужден покинуть турнир. Остается узнать, кто именно это будет. При этом стоит отметить, что «Бавария» выиграла у ПСЖ в последних четырех очных поединках.

    Предстоящая игра должна получиться очень интересной. Соперники подошли к матчу после крупных побед. ПСЖ разгромил «Интер Майами» 4:0, а «Бавария» со счетом 4:2 выиграла у «Флуминенсе». Посмотрим, с каким результатом закончится эта игра.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • 2.41 и 2.90 — ПСЖ является фаворитом букмекеров. Ставки на проход в полуфинал принимаются с котировками 1.77 и 2.10 соответственно.

    • Эксперты LiveSport.Ru поделились своими мыслями о том, сможет ли ПСЖ подтвердить статус фаворита матча.

    • Искусственный интеллект ожидает, что игра завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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