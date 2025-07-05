Сегодня один из фаворитов клубного мундиаля будет вынужден покинуть турнир. Остается узнать, кто именно это будет. При этом стоит отметить, что «Бавария» выиграла у ПСЖ в последних четырех очных поединках.
Предстоящая игра должна получиться очень интересной. Соперники подошли к матчу после крупных побед. ПСЖ разгромил «Интер Майами» 4:0, а «Бавария» со счетом 4:2 выиграла у «Флуминенсе». Посмотрим, с каким результатом закончится эта игра.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- 2.41 и 2.90 — ПСЖ является фаворитом букмекеров. Ставки на проход в полуфинал принимаются с котировками 1.77 и 2.10 соответственно.
- Эксперты LiveSport.Ru поделились своими мыслями о том, сможет ли ПСЖ подтвердить статус фаворита матча.
- Искусственный интеллект ожидает, что игра завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.
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