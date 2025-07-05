сойдутся в поединке четвертьфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоится 5 июля в 19:00 по мск.

Сегодня один из фаворитов клубного мундиаля будет вынужден покинуть турнир. Остается узнать, кто именно это будет. При этом стоит отметить, что «Бавария» выиграла у ПСЖ в последних четырех очных поединках.

Предстоящая игра должна получиться очень интересной. Соперники подошли к матчу после крупных побед. ПСЖ разгромил «Интер Майами» 4:0, а «Бавария» со счетом 4:2 выиграла у «Флуминенсе». Посмотрим, с каким результатом закончится эта игра.

Прогнозы и ставки

Полезная информация:

2.41 и 2.90 — ПСЖ является фаворитом букмекеров. Ставки на проход в полуфинал принимаются с котировками 1.77 и 2.10 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru поделились своими мыслями о том, сможет ли ПСЖ подтвердить статус фаворита матча.

Искусственный интеллект ожидает, что игра завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.