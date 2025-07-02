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    «Боруссия» Д — «Монтеррей»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Боруссия Д
    2 июля в 04:00 по мск состоится поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между дортмундской «Боруссией» и мексиканским «Монтерреем».

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    «Боруссия» стала победителем группы F. У подопечных Нико Ковача две победы и одна ничья. В случае успеха «шмели» продлят победную серию до трех матчей.

    «Монтеррей» вышел в плей-офф со скрипом. После двух ничьих стоял вопрос о шансах команды, однако благодаря поражению «Ривер Плейт» и победе мексиканцев над «Уравой» (4:0), клуб прошел дальше. Кроме того, «Монтеррей» добыл ничью с «Интером», что можно считать большим плюсом для номинальных гостей.

    Прогнозы и ставки

    Полезная информация:

    • Букмекеры дают такие котировки: 1.85 на победу «Боруссии», 4.55 на победу «Монтеррея», 3.65 на ничью. Шансы команд на проход в четвертьфинал: 1.42 на «Боруссию», 3.00 на «Монтеррей».

    • Эксперты LiveSport.Ru считают, что поединок будет результативным. В прогнозе они предложили свои ставки.

    • Искусственный интеллект считает, что «Боруссия» выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Монтеррей» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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