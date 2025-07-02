«Боруссия» стала победителем группы F. У подопечных Нико Ковача две победы и одна ничья. В случае успеха «шмели» продлят победную серию до трех матчей.
«Монтеррей» вышел в плей-офф со скрипом. После двух ничьих стоял вопрос о шансах команды, однако благодаря поражению «Ривер Плейт» и победе мексиканцев над «Уравой» (4:0), клуб прошел дальше. Кроме того, «Монтеррей» добыл ничью с «Интером», что можно считать большим плюсом для номинальных гостей.
Прогнозы и ставки
Полезная информация:
- Букмекеры дают такие котировки: 1.85 на победу «Боруссии», 4.55 на победу «Монтеррея», 3.65 на ничью. Шансы команд на проход в четвертьфинал: 1.42 на «Боруссию», 3.00 на «Монтеррей».
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что поединок будет результативным. В прогнозе они предложили свои ставки.
- Искусственный интеллект считает, что «Боруссия» выиграет 1:0.
Трансляция матча
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