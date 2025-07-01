ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан МоскераНовый Пачо или конкурент Салиба? Кто такой Кристиан Москера и почему он привлек внимание «Арсенала»
  • 11:38
    • «Коламбус» продлил контракт с Дмитрием Воронковым
  • 10:42
    • Родри снова получил травму
    Все новости спорта

    Тудор: Все хотят победить «Реал», и «Ювентус» тоже попробует

    Футбол Футбол Италии Ювентус Футбол Испании Реал Мадрид Клубный чемпионат мира
    Наставник «Ювентуса» Игор Тудор рассказал, чего ждет от матча против «Реала» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

    Игор Тудор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игор Тудор

    «Я ожидаю сложного матча с великой командой, обладающей выдающимися качествами, которые за последние десять лет проявились во всех соревнованиях. "Реал" всегда силен в этих турнирах. Мы готовы. Мы хотим пройти дальше, мы хотим разыграть свои карты.

    Мне очень понравился последний матч "Реала". Я увидел мастерство, командную работу и самоотдачу — настоящую команду. Нам предстоит сложный матч, мы хорошо к нему подготовились. Я сказал игрокам, что такие матчи — лучшие для футболиста. Все хотят победить "Реал", и мы тоже попробуем. Мы должны подойти к этому матчу с большой смелостью. Главный матч турнира для нас? Очевидно!» — цитирует Тудора пресс-служба туринцев.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Матч между «Реалом» и «Ювентусом» начнется 1 июля в 22:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Одолеет ли «Реал» «Ювентус»?
  • «Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ЦСКА начнет с победы Братский Кубок
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Первая ракетка России пройдет во второй круг Уимблдона?
  • Андреева — Шериф. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 1 июля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Андреева — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Монтеррей
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тарвет — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сеул — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рублев — Харрис
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры