Тудор: Все хотят победить «Реал», и «Ювентус» тоже попробует

Наставник «Ювентуса»рассказал, чего ждет от матча против «Реала» в 1/8 финала Клубного чемпионата мира.

«Я ожидаю сложного матча с великой командой, обладающей выдающимися качествами, которые за последние десять лет проявились во всех соревнованиях. "Реал" всегда силен в этих турнирах. Мы готовы. Мы хотим пройти дальше, мы хотим разыграть свои карты.

Мне очень понравился последний матч "Реала". Я увидел мастерство, командную работу и самоотдачу — настоящую команду. Нам предстоит сложный матч, мы хорошо к нему подготовились. Я сказал игрокам, что такие матчи — лучшие для футболиста. Все хотят победить "Реал", и мы тоже попробуем. Мы должны подойти к этому матчу с большой смелостью. Главный матч турнира для нас? Очевидно!» — цитирует Тудора пресс-служба туринцев.

Прогнозы и ставки на футбол

Матч между «Реалом» и «Ювентусом» начнется 1 июля в 22:00 мск.