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    Журналист Нето: Жерсон не перейдет в «Зенит»

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    Полузащитник «Фламенго» Жерсон не станет игроком «Зенита». По информации журналиста Жулио Мигеля Нето, футболист принял предложение от саудовского «Аль-Насра» и уведомил свою команду о решении отказаться от переезда в Россию.

    Жерсон
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    Жерсон

    Несмотря на достигнутые ранее договорённости, «Зенит» не перевёл отступные в размере 25 миллионов евро, а сам игрок, по данным источника, дал понять, что не рассматривает Россию в качестве нового направления.

    Большую роль в его выборе сыграл будущий главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, который лично связался с отцом Жерсона и выразил заинтересованность в совместной работе.

    Контракт с саудовским клубом предполагает зарплату около 4,5 млн реалов в месяц (примерно € 8,5 млн), что значительно выше предложения от «Зенита» — 3,2 млн реалов плюс бонусы (€ 6 млн). Соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до конца 2029 года.

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