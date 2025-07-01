Журналист Нето: Жерсон не перейдет в «Зенит»

Полузащитник «Фламенго»не станет игроком «Зенита». По информации журналиста Жулио Мигеля Нето, футболист принял предложение от саудовского «Аль-Насра» и уведомил свою команду о решении отказаться от переезда в Россию.

Несмотря на достигнутые ранее договорённости, «Зенит» не перевёл отступные в размере 25 миллионов евро, а сам игрок, по данным источника, дал понять, что не рассматривает Россию в качестве нового направления.

Большую роль в его выборе сыграл будущий главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш, который лично связался с отцом Жерсона и выразил заинтересованность в совместной работе.

Контракт с саудовским клубом предполагает зарплату около 4,5 млн реалов в месяц (примерно € 8,5 млн), что значительно выше предложения от «Зенита» — 3,2 млн реалов плюс бонусы (€ 6 млн). Соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до конца 2029 года.