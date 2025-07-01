Источник: Малик Фофана близок к переходу в «Ноттингем Форест»

проявляет серьезный интерес к нападающему

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия трансфера между собой, однако с самим футболистом «лесникам» еще предстоит договориться — Фофана предпочел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

Финансовое положение «Лиона», который рискует понизиться в классе, может вынудить клуб продать одного из своих ключевых игроков. Рыночная стоимость Фофана оценивается примерно в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Малик Фофана провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5–6 результативных передач