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    Источник: Малик Фофана близок к переходу в «Ноттингем Форест»

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    «Ноттингем Форест» проявляет серьезный интерес к нападающему «Лиона» Малику Фофана.

    Малик Фофана
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    Малик Фофана

    Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже согласовали условия трансфера между собой, однако с самим футболистом «лесникам» еще предстоит договориться — Фофана предпочел бы продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

    Финансовое положение «Лиона», который рискует понизиться в классе, может вынудить клуб продать одного из своих ключевых игроков. Рыночная стоимость Фофана оценивается примерно в 30 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Малик Фофана провел 41 матч во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5–6 результативных передач

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