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    ЦСКА обыграл «Партизан» в товарищеском матче

    ЦСКА — «Партизан»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Футбол России ЦСКА Товарищеские матчи Партизан
    ЦСКА одержал победу над «Партизаном» (3:1) в рамках товарищеского противостояния.

    Матвей Кисляк — игрок ЦСКА
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    Матвей Кисляк — игрок ЦСКА

    В составе армейской команды голы записали на свой счет Кирилл Глебов на 15-й минуте и Матвей Кисляк на 61-й минуте.

    На 58-й минуте полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич забил гол в свои ворота.

    Единственный гол у гостей записал на свой счет Милан Роганович на 25-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    ЦСКА — Партизан 3:1
    Голы: 1:0 Kirill Glebov (15'), 1:1 Milan Roganovic (25'), 2:1 Alerrandro (57'), 3:1 Matvey Kislyak (61')

    В следующем матче ЦСКА сыграет против ОФК «Белград» 5-го июля.

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