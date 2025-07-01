ЦСКА обыграл «Партизан» в товарищеском матче

одержал победу над(3:1) в рамках товарищеского противостояния.

В составе армейской команды голы записали на свой счет Кирилл Глебов на 15-й минуте и Матвей Кисляк на 61-й минуте.

На 58-й минуте полузащитник «Партизана» Огнен Угрешич забил гол в свои ворота.

Единственный гол у гостей записал на свой счет Милан Роганович на 25-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) ЦСКА — Партизан 3:1 Голы: 1:0 Kirill Glebov (15'), 1:1 Milan Roganovic (25'), 2:1 Alerrandro (57'), 3:1 Matvey Kislyak (61')

В следующем матче ЦСКА сыграет против ОФК «Белград» 5-го июля.