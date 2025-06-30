Гвардиола: Главная цель на КЧМ — восстановиться и стать снова конкурентоспособными

Главный тренервысказался об участии команды в Клубном чемпионате мира.

«Я стараюсь расслабиться, насладиться проведенным здесь временем, хорошей атмосферой и турниром, в котором мы стараемся победить. Самое главное — восстановиться и найти в себе себя прежних. Это моя главная цель на этом турнире.

Я хочу, чтобы игроки нащупали наш путь — быть снова конкурентоспособными, как восемь лет из последних девяти. Посмотрим, что будет дальше и что произойдет после финала. Мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига.

Может, в ноябре, декабре или в январе будет катастрофа, мы будем вымотаны, чемпионат мира уничтожит нас. Я не знаю, такое с нами происходит впервые. Увидим, когда вернемся», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что в 1/8 финала Клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» сыграет против саудовского «Аль-Хиляля».