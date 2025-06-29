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    Тедеев: Смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу

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    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о том, что на премии «Winline Герои РПЛ» не был отмечен форвард команды Артем Дзюба.

    Заур Тедеев
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    Заур Тедеев

    «Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артёма в развитие футбола России должен был быть оценён. Младшее поколение видит в нём человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» — цитирует Тедеева «Матч ТВ».

    Напомним, что в прошлом сезоне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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