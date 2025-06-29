Семак — о переговорах с Жерсоном: Этой информации абсолютно нет

публично опроверг информацию о переговорах с, заявив, что унет ни договоренностей, ни новичков в составе.

Жерсон? Этой информации абсолютно нет, так же как и про подписание контракта с каким-то футболистом. У нас сейчас нет никаких новичков«, — приводит слова главного тренера "Зенита" "Чемпионат".

Ранее СМИ сообщали, что петербургский клуб готов активировать опцию выкупа за 25 миллионов евро, а сам футболист уже согласовал условия пятилетнего контракта с зарплатой около 6–7 миллионов евро в год.

Переход, по информации инсайдеров, должен состояться после завершения клубного чемпионата мира-2025, где Жерсон сейчас выступает за "Фламенго".