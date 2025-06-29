Маскерано: «ПСЖ» сейчас непобедим

Аргентинский наставник «Интер Майами»считает, что у его команды в матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира против французского «ПСЖ» очень мало шансов.

«При всем уважении, но на бумаге мы являемся аутсайдерами, однако это не значит, что наша команда уже вылетела. Дойти до данного этапа было непросто, "Интер Майами" заслужил это. Мы сыграем с одним из лучших клубов мира, и, надеюсь, у нас будет шанс пройти дальше.

Я не считаю эту игру самой важной в моей тренерской карьере. Мы заслужили эту возможность. Теперь нам нужно показать свой лучший футбол в матче с соперником высшего уровня. Наша команда знает, что они не непобедимы», — цитирует Маскерано Goal.

Команды сыграют между собой сегодня, 29 июня, в 19:00 (мск). Прогноз на эту встречу можно увидеть по ссылке.